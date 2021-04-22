Ömür bitti, inşaat bitmedi

Bursa’da 27 yıl önce inşaatına başlanan 110 dairelik bir site hala tamamlanamadı. Kooperatife büyük umutlarla üye olan bazı üyelerin inşaatın sonunu görmeye ise ömürleri kafi gelmedi.

Fotoğraf: DHA

Bursa’da 1994 yılında kurulan kooperatif, topladığı üyelerle 110 dairelik site inşaatına girişti.

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Ancak arsa sahibinin sözleşmeye uymayarak tapuyu vermemesi sonrası 2005 yılında dava açıldı. 2009 yılında ise bu kez arsa sahibi, kooperatif sahiplerini dava etti ve 7 milyon TL tazminat kazandı. Kooperatif ise tazminata itiraz etti.

Son olarak kooperatif yönetiminde altı ay önce yapılan seçimle değişikliğe gidildi. Ancak bu kez de inşaatın bitmesi için çalışmalara başlayan yönetim kurulu üyeleri, eski taşeron firma sahibi M.K. ve müteahhit İ.B. tarafından ölümle tehdit edildi.

Kooperatifin 110 üyesi ise evlerinin bitirilmesi için yetkililerden yardım istedi.

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’10 yıl boyunca çivi bile çakamadık’

Kooperatif üyesi Nadiye Yılmaz, şunları söyledi: “Biz, üzerimize yük olan, toprak sahibiyle alakalı usulsüzlük kaynayan bu davadan kurtulmak istiyoruz. Tehditlerden kurtulmak istiyoruz. Ayrıca bu kadar aile, bu kadar acı çekerken, evlerimize taşınamamışken, usulsüzce bize hükmettikleri bu tazminat kararıyla biz yıkıldık. Şu an dava İstinaf Mahkemesi’nde ama bizler endişeliyiz.”

‘Bari ölenlerin torunları kooperatifte yaşasın’

Bu kooperatife yazılan birçok insan öldü ama onların torunları ve çocukları bu kooperatifte yaşasın. Kooperatifimizin adını, Nazlı Yapı Kooperatifi’nden ‘Huzur Sitesi’ne dönüştüreceğiz. Çünkü biz huzur istiyoruz.”