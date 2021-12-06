Diken

Yaramazlara biraz batar!

Omicron, ABD’nin neredeyse üçte birinde görüldü

Corona virüsünün Omicron varyantı ABD’nin üçte birinde görülürken, ülke çapında artmaya devam eden Delta varyantı da salgında en çok görülen varyant konumunda.

Konu hakkında bilgi ABD’li sağlık yetkilileri tarafından verilirken, ülkenin en önemli bulaşıcı hastalık uzmanı konumundaki Dr. Anthony Fauci de CNN’e yaptığı açıklamada yeni varyantın tüm dünyada alarma neden olduğunu söyledi.


Henüz kesin bir tanımlama yapmak için erken olduğunu ve daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çizen Fauci, şimdiye kadar görülen vakalara ilişkin “Çok ağır bir etkisi varmış gibi gözükmüyor” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın baş tıbbi danışmanlarını olan Fauci, ABD’nin Güney Afrika’da bulunan ülkelere yönelik getirdiği seyahat yasağının ‘makul bir süre’ içerisinde kaldırılmasını umduğunu dile getirdi.

Güney Afrika hükümeti yeni varyantı çok hızlı bir şekilde tespit ettikleri ve uluslararası sağlık yetkililerini ivedilikle bilgilendirdikleri için takdir edilmeleri gerektiği yerde cezalandırıldıkları şikayetinde bulunmuştu.

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