Ömer Üründül: Avrupa'da Nesyri gibi müthiş yükselip kafa vuran santrfor yok

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İşler yine sıkıntıya girmişken sahneye yine Nesyri çıktı ve işi bitirdi.

Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Çok deneyimli bir santrfor olan Dzeko’nun yanında mükemmel bir forvetin daha var. Herhalde Nesyri’yi beğenmeyenler gerçeği görmüşlerdir. Hatta yalnız kafa golü atabiliyor, dribblingi yok diyenler de vardır. Dün gece bunlara da sahip olduğunu gösterdi.

Ayrıca bir şeyi daha iddia ediyorum, şu anda Avrupa’da Nesyri gibi müthiş yükselip kafa vuran santrfor yok.

Skriniar yavaş yavaş takıma ısınıyor, Oğuz her zaman faydalı. Dünün en önemli kazancı, Fred’in geçen sezonki formuna ulaşması.

Ömer Üründül’ün yazısı