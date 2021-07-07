Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ömer Faruk Çolak: Harcama artışında durdurulamayan bir kurumsal yapı var; hükümet

Enflasyonu aşağıya çekme işi TCMB’ye bırakılmış durumda. Sanırım Friedman’ın “enflasyon her durumda ve her zaman parasal bir olgudur” savıyla hareket ediliyor. TCMB, para arzını kontrol etmek için karşılık oranlarıyla oynayarak kredi genişlemesini durdurmaya çalışıyor. Bu çabalar nafile. Çünkü harcama artışında durdurulamayan bir kurumsal yapı var: Hükümet. Maliye politikası, yani kamu harcaması, vergi, borçlanma politikası hükümetin tekelinde. Hükümet de bunu denetimsiz ve plansız yapmaya devam ediyor. Tersine bir politika değişimini de kabul etmiyor.

Diğer yandan geçen yirmi yılda izlenen iktisat politikaları ve izlenen teşvik sistemi neticesinde piyasa yoğunlaşması arttı, artmaya devam ediyor. Yani bakkal, AVM’ye kurban edildi. Bu rekabeti azalttığı gibi, marketlerin kârlarını da inanılmaz artırdı. Bizim muhalefet partileri hala “tarlada 50 kuruş olan domates, markette 10 TL” diyerek politika yaptıklarını sanıyor. Bunu zaten vatandaş da biliyor, siz olsanız ne yaparsınız sorusuna bir türlü net yanıt vermiyorlar. Örneğin, açık açık, iktidar olduğumuzda AVM’leri kent dışına çıkaracağız diyemiyorlar.


Bu yapı önce vatandaşı, sonra kendi çabasıyla üretim yapan köylüyü, sanayiciyi, ticaret yapmaya çalışan esnafı vuruyor.

Özetle bir ülkenin itibarı ülkemizin yöneticilerinin kabul ettikleri değerlerle değil (içini siz doldurun), enflasyonla ölçülür.

Ömer Faruk Çolak’ın yazısı

SON HABERLER

DSİ dediğin çağdışı kalmış canavar!

Türkiye’de pek kimsenin üzerinde durmadığı, hiç kimsenin de önüne geçemediği bir doğa katliamı var; Devlet Su İşleri akarsuları boğuyor… Akarsuların sahibi olan DSİ’nin resmi istatistikleri, katliamın boyutunu gösteriyor. 2013-2019 döneminde tam 53 bin 844 taşkın koruma tesisi inşa etmiş DSİ. Sadece 2019’da 8 bin 493 tane.

Madencilerden Meclis’teki tüm vekillere: Siz hiç soğuk beton üzerinde yattınız mı?

15 yıldır alamadıkları tazminatları için Ankara’ya gelen Somalı madenciler, il girişinde engellendi. Bu nedenle geceyi benzin istasyonunda geçirdiler. Milletvekiline seslenen madenciler tepkisini şöyle dile getirdi: “Onlar yatakta, yastıkta yatarken bizim yastığımız baret. Bu baretin üstünde yatıyoruz. Bu taşın üstünde yatıyoruz. Siz hiç soğuk beton üzerinde yattınız mı?”

Ağar’dan ‘talimat’ gibi suç duyurusu: O dosyalar buraya gelecek

AKP Elazığ milletvekili Tolga Ağar, şüpheli şekilde ölen gazeteci Yeldana Kaharman’la ilgili sözlerini, “Bana itfira atıyor” diye değerlendirerek avukat Tuba Torun hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, “O dosyalar gelecek!’ ifadeleri kullanıldı. Dilekçenin dilini Diken’e değerlendiren Torun, “Yargıya talimat verir gibi bir dil kullanılması kesinlikle hukuka ve hukuk etiğine de aykırıdır” dedi.

Gergerlioğlu tahliye edildi

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için verdiği ‘hak ihlali’ kararı, Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.