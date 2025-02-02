Ömer Ekinci: Giriyorsun UTTS sistemine, orada da ayrı bir garabet

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Giriyorsun UTTS sistemine. Orada da ayrı bir garabet. Her şeyden önce bu UTTS garabeti Darphane’nin görev alanının içine alınmış. Çok mantıksız ama böyle. UTTS’ye bir sistem yapmışlar ki evlere şenlik. Sanki Türkiye’de e-Devlet sistemi hiç yokmuşçasına UTTS sizden sıfırdan üye olmanızı, kendinizi tanıtmanızı, şirketinizi tanıtmanızı ve tüm araçlarınızın ruhsatlarına varıncaya kadar sisteme kendinizi hatırlatmanızı istiyor.

“İyi de benim zaten e-Devlet sistemine girişim var. Devlet zaten benim şahsımın ya da firmamın tüm araçlarını biliyor, hepsi e-Devlet’te kayıtlı. e-Devlet şifresiyle sisteme girmek varken, araçlarımı e-Devlet’ten otomatik listeleyip tek tuşla hepsini sisteme dâhil edebilirim” mi dediniz? Maalesef. Sanırım bu UTTS sistemini yapan ekibin bir an için, ya da proje boyunca e-Devlet sistemi akıllarından çıkıvermiş. Düşünün aracınızın şasi numarasına kadar, ruhsat fotoğrafına kadar sisteme girmenizi istiyor.

Haydi bunu da geçtim. Zaten arabalarımızda yine aynı teknoloji ile geliştirilmiş ve yine parayla satın aldığımız HGS’lerimiz var. Onları UTTS’nin 1/10 fiyatına satın alıyoruz ama aynı şey var içinde. RFID çipi. Hoş ben HGS’yi de çok pahalıya aldığımızı düşünüyorum ama UTTS’yi görünce hepsi gözüme uygun göründü vallahi. Aslında HGS etiketleri ile de entegre edilebilirdi bu sistem. Temelde UTTS de, HGS de aynı işi yapıyor, aracın kimlik kartı görevini görüyor.

Haydi bunu da geçelim. Aracınızı sattığınızda UTTS çipiniz çöpe gidiyor. Siz yeni arabanıza, arabanızı alan da sizin arabanıza yeniden almak zorunda. Oysa RFID çipinin teknolojisinin olayı zaten yeniden programlanabilmesi.

Ömer Ekinci’nin yazısı