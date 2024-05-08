Okul müdürünü öldüren liseli tutuklandı

İstanbul Alibeyköy’de özel bir okulda müdür İbrahim Oktugan’ı silahla vurarak öldüren lise öğrencisi Y.K. tutuklandı.

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Alibeyköy Beste sokaktaki özel bir lisede okuyan 2006 doğumlu Y.K., okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla ateş ederek öldürmüştü.

Aslen Iraklı bir ailenin çocuğu olan ve Türk vatandaşlığı aldığı öğrenilen Y.K., Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

ANKA’nın haberine göre Savcılıkta ifadesi ‘suça sürüklenen çocuk’ olarak alınan Y.K., ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Y.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.