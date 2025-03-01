Oktay Ekşi: Öcalan'ın açıklamasında önemli bir eksik var

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Dürüstçe konuşmak gerekirse bugün ‘teşekkür’ü hak eden kişi MHP lideri Devlet Bahçeli’dir. Çünkü 41 yıllık terör örgütü PKK’nin başı Abdullah Öcalan, kendisinden istenen çağrıyı yaptı ve “PKK’nin ömrünü tamamladığını” söyleyerek ‘feshini’ gerekli gördüğünü açıkça ifade etti.

Bu aşamada istisnasız hepimize düşen görev, terörsüz bir Türkiye’nin gereklerine uygun davranmaktır. Ancak Öcalan’ın açıklamasında önemli bir eksiğin varlığını da görmek durumundayız. O eksik, Öcalan’ın, kendini feshedecek PKK’nin elindeki silahlara ne olacağı konusuna hiç değinmemiş olmasıdır.

O nedenle bu sorunun çözülmesi artık ülkemizi yönetmek sorumluluğu taşıyanların becerisine kalmaktadır.

Elbet hikâyenin hepsi PKK’nin (eğer gerçekleşirse) kendini feshetmesinden ve silahlarını teslim etmesinden ibaret değildir.

Oktay Ekşi’nin yazısı