Öksüz kalan tilki yavruları korumaya alındı, ‘Sarıkız’ emzirdi

Erzurum’da anneleri ölen dört tilki yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’nce korumaya alındı. Yavruları, jandarma karakolundaki ‘Sarıkız’ isimli köpek emzirdi. Veteriner hekim de yavru tilkileri biberonla besliyor.

Fotoğraf: AA

Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi sakinleri, kırsal alandaki su kanalı kenarında ölü bir dişi tilki buldu. Yanında yavrularının olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yavruları yuvadan çıkarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu yuvadan çıkardığı dört yavruyu, jandarma karakolunda bulunan ‘Sarıkız’ isimli köpek emzirdi. Yavrular, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak’a teslim edildi.

‘Anneleri gibi bakıyor’

AA’ya konuşan Albayrak, yavruların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Veteriner hekim, “Bir kanalda anne tilkinin ölü olarak bulunduğu ve yavrularının öksüz kaldığı ihbarı üzerine yavruları teslim aldık. Şimdi bakım ve beslemelerini yapıyoruz. Anneleri öldüğü için tabiri yerindeyse onlara annelik yapacağız. Yavrular büyünce doğaya salınacaklar” dedi.

Anne tilkinin başka hayvanların saldırısı sonucu öldüğünü söyleyen Albayrak, yavrulara anneleri gibi bakıyor, onları biberonla besliyor.