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Yaramazlara biraz batar!

Okan Müderrisoğlu: Veriler, son çeyrekte fiyat artış eğiliminin kırılacağını gösteriyor

Eldeki tüm veriler, yılın son çeyreğinde fiyat artış eğiliminin kırılacağını gösteriyor. Bu genel doğrultunun dışında davrananların halk tabiriyle söyleyelim “iyot gibi açığa çıkacağı” bir dönem de başlıyor. Konjonktürü, fiyat oyunları için kullanan, maliyet artışını aşan ayarlamalar yapan, pazara çıkması gereken ürünlerin miktarını kısarak fiyat manipülasyonuna yönelen, vatandaşların bilhassa hafta sonu alışverişe çıktığını gözeterek raflarda anlık fiyat artırıp, hafta içi sözde indirime gidenler… Bu ve benzerleri ile mücadele süreci hız kazanıyor.

Piyasa ekonomisine müdahale, son sıralardaki seçeneklerdendir. Devletin, devlet olma vasfından kaynaklanan imkân ve kabiliyetlerini seferber etmesi ise yadırganmamalıdır. Tabiatıyla devlet, yapısal tedbirlerle de mükelleftir. Tıpkı şu anda olduğu gibi… Piyasadaki aksak rekabete neşter, suni maliyet artışını dengeleme, ürün arz güvenliği, aracılık maliyetlerine takip, sıkı parasal duruş, bütçe disiplini bunlardan bazıları.


Okan Müderrisoğlu’nun yazısı

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