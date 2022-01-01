Okan Müderrisoğlu: Kabul, işimiz çok kolay değil

Kabul, işimiz çok kolay değil. Ankara’da da İstanbul’da da Türkiye Ekonomi Modeli’ni henüz benimsemeyen, açıktan muhalefet eden veya “sahip çıkıyormuş gibi yapanların” varlığı ve etkinliği inkâr edilemez gerçek. Ama bir Cumhurbaşkanı düşünün ki yılın son gününü iş dünyası ile buluşmaya ve ekonomiye ayırıyor. “Acaba geri adım atar mı?” diye bekleyenlere, “O hesabınız tutmaz” mesajı veriyor. Bununla da yetinmiyor. 2022’nin ilk iş gününe de sabah erken saatlerden itibaren yine sanayici, ihracatçı ve meslek örgütleri temsilcileri ile başlamayı kararlaştırıyor.

Bu yılın ilk çeyreği, 2021’in son çeyreğinin artçı şoklarına sahne olabilir görünse de devletin seyirci değil oyuncu kurucu olduğu özellikli dönem söz konusu. Yeni dönemin koşullarına uyum konusunda çabaların arttığı örneklere tanık olmamız kuvvetle muhtemel. Tam da bu nedenle görünür geleceği; yurtiçinde ikna edilen tabanı genişletmekte, yurtdışında da Türkiye ile yürümek isteyen yabancı yatırımcılara tanıtıma ağırlık vererek değerlendirmekte fayda var.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı