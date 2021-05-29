Okan Müderrisoğlu: İlgililerin gözünden kaçmıyor

Devleti, devlet yapan taşıyıcı sütunlar vardır. İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma, Hazine ve Maliye Bakanlıkları gibi.

Yıllar sonra emniyet ve istihbarat kuruluşları arasında tesis edilen ortak çalışma kültürünün korunması, bugünlerde her şeyin ötesinde önem kazanmıştır. Bilgi paylaşımının aksaması, müşterek operasyon kabiliyetinin zayıflaması, hatta kurumlar arası rekabetin başlaması gibi süreçlere asla fırsat verilmemelidir.

Hali hazırda, kritik devlet görevindeki isimlerle, siyasi karar alıcıların birbirlerine karşı pozisyondaymışçasına konuşlandırılması, ilgililerin gözünden kaçmıyor. Devlet, duygusallık kaldırmaz. Siyasetçi ile bürokrat arasında tercih gerekirse, ibre genellikle siyasetçiyi gösterir.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı