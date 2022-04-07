Okan Müderrisoğlu: Faiz artışına dayalı senaryo Ankara’nın gündeminde yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaza doğru tarımsal üretimdeki bereketin işlenmemiş gıda ürünlerindeki fiyatları dengeleyeceğini söylüyor. Temel gıda ve temel tüketim mallarındaki fiyatların vergi indirimleri yoluyla dizginlenmesi kararının takipçisi olacaklarını anlatıyor. Üretim ve satış için zaten bulundurulması gereken miktarını aşan stokçuluk, karaborsacılık, tekelci piyasa oluşumu ile ülkenin her yerinde mücadele edildiğini vurguluyor. Ki bunlar aslında belli başlı firmalar ve onların taşeronlarından ibaret.

Özetle… Yeniden faiz artışına dayalı senaryo Ankara’nın gündeminde yok. Üretim, ihracat, cari denge, istihdamın korunması ve artırılması, kur ve fiyat istikrarı hedefi ilk günkü şevkle canlı tutuluyor.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı