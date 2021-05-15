Okan Müderrisoğlu: ‘At izinin, it izine karışması’na dikkat edilmeli

Kayıt dışı unsurların siyaset alanına sansasyonel girişi ve ortamı bulandırması, tefrika gibi takibi değil, stratejik analizi gerektiriyor. Kulakları çınlasın eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dediği gibi “At izinin, it izine karışmasıdır” dikkat edilmesi gereken.

Meselenin Ankara’daki yorumlarına gelince…

Siyaseti şekillendirmeye dönük bir faaliyet seziliyor.

Konuşanın öne sürdüğü gerekçelerden çok ne adına, hangi hedefe varılmak istendiği değerlendiriliyor.

Beyanlarına ekli yalan/çarpıtmayla bezeli kayıt dizisinin siyasi kılçık yönüne bakılıyor.

Ve en önemlisi… Bulunduğu ülke ve o ülkeyi yöneten küresel güçlerin istihbarat ağına düşerek bir başka boyutta operasyonel enstrümana dönüşebileceği öngörülüyor.

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Okan Müderrisoğlu’nun yazısı