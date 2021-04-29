Okan Müderrisoğlu: ABD’yle köprülerin atılacağı kavşakta değiliz

Tabii ki ABD ile köprülerin atılacağı bir kavşakta değiliz. Ama ilişkilerin derinden sarsıldığı ve tehlikeli bir savrulma yaşadığını görmezden gelemeyiz. Kaldı ki küresel sistemin yeniden inşa edildiği bu tarihi dönemeçte, Türkiye o veya bu eksene yönelme baskısı yerine jeopolitik ve jeostratejik özellikleri ile özgün bir merkezde kalmayı, diğer ülke ya da blokların yakınlaşmasına göre bir yol tutturmayı da düşünebilir!

Okan Müderrisoğlu’nun yazısı