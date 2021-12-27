Oğuz Demir: Yüzde 30’lara koşan kredi faizi göreceksiniz

Dolar/TL verilen faizden daha fazla arttığında tasarruf sahiplerini koruyan, vergi ödeyenleri cezalandıran; Dolar/TL’den ve geri kalan her şeyden bağımsız olarak enflasyon arttıkça tasarruf sahiplerini de cezalandıran bir sistemimiz var artık. Bu kadar karmaşık yollara sapmaya gerçekten gerek var mıydı?

Tabii işin bir boyutu daha var.

Bütün bunlar Türkiye’de faizler düşsün, yatırımlar artsın, üretim ve ihracat artsın diye yapıldı ya hani, işte o faizler de düşmedi. Yüzde 30’lara doğru koşan bir kredi faiz oranı göreceksiniz.

Tesadüf bu ya enflasyon da oraya doğru koşuyor!

Oğuz Demir’in yazısı