Oğuz Demir: Yapılması gerekenler belliydi

DEM piyasadaki paniğin bir nebze azalmasını, piyasanın bir önceki duruma göre bir tık normalleşmesini sağlamış görünüyor. Ama bir tık!

Böylece kalıcı bir iyileşme olmasa da travmanın derinleşmesi ertelendi. Ama görünen o ki bu adımla ancak içerideki havayı biraz yumuşatmak mümkün oldu. Dışarıda ise ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım sürecini hızlandırması, salgının yarattığı belirsizliklerdeki artış hala temel risklerimiz olarak duruyor.

Buradan hükümetin geri dönmesi de oldukça zor. Enflasyonun dizginlenebileceğine dair bir işaret de yok.

Oysa yapılması gerekenler belli idi.

Doğru olan sıkı para politikası uygulamak ve bu uygulama ile sorun yaşayabilecek dar gelirliyi koruyacak ve yatırımları destekleyecek nokta atışlı daha gevşek bir maliye politikasına dönmekti. Bu alan da elimizde vardı.

Oğuz Demir’in yazısı