Oğuz Demir: Sormazlar mı hangi hükümet bütçede faiz ödemelerinde rekor kırdı?

İşin trajikomik kısmı ise sondaki bölümde. Diyorlar ki bugüne kadar kasıtlı olarak Türkiye faiz kıskacında tutulmuş. Diyelim ki öyle. Diyelim ki Özal, Demirel, İnönü, Çiller, Ecevit hep bizi faiz kıskacında tuttu. Sorunları çözmediler.

Pekiyi sormazlar mı son yirmi yıldır bu ülkeyi kim kasıtlı olarak faiz kıskacında tuttu? Sormazlar mı bugüne kadar niye beklediniz? Sormazlar mı hangi hükümet bütçede faiz ödemelerinde rekor kırdı? Eski iktidarlar yüksek faiz ödemeleri ile ülkeyi kıskaca alıp, zengini daha zengin ettiler de siz yapmadınız mı? Bununla yetinmeyip bir de üzerine milyarlarca lira kur farkı ödediniz. Ödemeye de devam edeceksiniz.

Sonra bir de dönüp yılbaşından bu yana yüzde 40’tan fazla satın alma gücü kaybeden milyonlara yılsonunu bekleyin diyorsunuz! Ben size diyeyim. Bizim beklediğimiz iki şey kaldı.

Birincisi ertesi gün hangi ürüne ne kadar zam geleceği haberi. İkincisi de seçim haberi!

Oğuz Demir’in yazısı