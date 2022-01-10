Oğuz Demir: Şapkadan çıkan tavşanı beslemek yine bize kaldı

hükümet zaten hepimiz zamlı fiyatları kanıksamışken bir indirim yapıp vergi ile sonradan zam yapmak yerine, önden yüklemeli zam yapmış oldu.

2021 yılında 50 milyar TL’nin üzerinde bir vergi gelirinden vazgeçen hükümet, 2022’de 70 milyar TL’ye ulaşması beklenen akaryakıttaki ÖTV gelirinden vazgeçmek istemedi.

Neden istemedi?

Hiç hesapta yokken milyarlarca TL’ye mal olacak bir uygulamaya, dövize endeksli mevduat sistemine dönerseniz elbette her kuruş gelir önemli hale gelir.

O zaman da biz indirim beklerken karşılaştığımız zam olur.

Ya da bir başka deyişle tasarruf sahiplerinin tasarruflarını dövize çevirmemesi ve TL’de dövize endeksli olarak tutmasını sağlayacak şapkadan çıkan tavşanı beslemek yine bize kaldı.

Oğuz Demir’in yazısı