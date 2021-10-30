Oğuz Demir: MB’nin tahminindeki sapma dahi birçok ülkenin enflasyonundan yüksek!

Üç ayda 4,3 puan tahmin arttırdı.

Bizim TCMB’nin enflasyon tahminindeki sapma dahi birçok ülkenin enflasyon oranından daha yüksek!

Durumun vehametini bu cümle bile yeterince anlatır sanki!

Öte yandan toplantıda Başkan Kavcıoğlu sonunda bir meseleyi kendince açıklığa kavuşturdu. Hepimizin merak ettiği faiz indirim politikasının arka planında meğerse Türkiye’nin hızlı bir şekilde cari açıktan kurtulabilmesi yatıyormuş.

Kendi fikrimi söyleyeyim.

Maalesef Merkez Bankası üzerindeki siyasi baskı sonucu ortaya çıkan başarısızlığı, görece düzelme yaşanan bir alandaki iyileşmeye bağlayarak kapatmaya çalışıyor.

Yani Başkan diyor ki;

“Asıl işimiz olan enflasyonu düşürmeyi başaramadığımız gibi daha da artmasına neden olduk. En azından cari açık azalıyor, ona sevinebiliriz!”

Oğuz Demir’in yazısı