Oğuz Demir: MB’nin ‘ölü taklidi taktiği’ işe yaramadı

Faiz sebep, enflasyon neticedir deneyi gördüğünüz gibi bize pahalıya mal olmuş durumda.

Şimdi uzunca bir zaman sonra gerçekleşen enflasyon politika faizinin üzerine çıkmış durumda. Merkez Bankası’nın mevcut başkanı Kavcıoğlu da göreve geldiğinden bu yana bu gerçekleşen enflasyon-politika faizi konusunda yukarıda bahsettiğim deneyin farklı bir versiyonunu denedi. Denemek zorunda kaldı!

Enflasyon artarken öyle sizin gibi benim gibi sessiz sakin kenardan izlemeyi terchi etti. Faize dokunmadı bile.

Faiz Mart ayından bu yana %19’da sabit iken, enflasyon %15,5’lardan %19,5’lara doğru büyük bir hızla ilerledi. Daha da ilerlemeye devam edecek gibi. Yani TCMB’nin “ölü taklidi taktiği” işe yaramadı.

Bu deney ısrarının devam ettiği bir ortamda elimizdeki tek araç ise bütçe! Bütçe vatandaşı hayat pahalılığının altında ezilmekten, işsizlikten kurtarmaktan ziyade, birilerinin alacaklarının garantisi olmaya odaklanmış durumda. Bu da ikinci bir deneye kurban gidiyor anlayacağınız.

Oğuz Demir’in yazısı