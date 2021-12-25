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Yaramazlara biraz batar!

Oğuz Demir: Korkuya dayanan bu sistem TL’ye dönüşleri oldukça zor hale getiriyor

Bunu yapabilecekler mi?

Keşke ama pek sanmıyorum.


Neden sanmıyorum?

Çünkü daha hala üretilen çözümün kalıcı bir sonuç vereceğine emin olamıyorum. Bir kere her şeyden önce bu sistemin güvenden ziyade korkuya dayalı olması soru işareti yaratıyor. Dün Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıklaması da bu düşüncemi kuvvetlendirdi. Küçük tasarruf sahiplerinin buradan büyük zarar ettiğini bile bile bu yöntemi denemiş olmaları, bir anlamda “Bakın bir daha buna kalkışırsanız çok zarar ettiririz” demek gibi geliyor bana.

Bu açıdan korkuya dayanan bu sistem halihazırda tasarruflarını dövize yönlendirenlerin TL’ye dönüşlerini oldukça zor hale getiriyor. Etkisi ise birikimini TL’de tutan ancak dövize dönmeyi düşünenlerde daha fazla olacak gibi görünüyor. Böyle bakınca da orta ve uzun vadeli sorunlara neden olan dövizdeki dalgalanmaları ortadan kaldıracak kalıcı bir çözüm ürettiğimize ikna olamıyorum.

Oğuz Demir’in yazısı

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