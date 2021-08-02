Oğuz Demir: İşi layıkıyla yapacak birilerine mi devretseniz?

Görünen o ki hükümetin sorun çözme becerisi kalmadı.

Salgın çıkıyor, vatandaş kendini korumalı deniyor.

Yangın çıkıyor, vatandaşımız geniş gönüllüdür destek olur deniyor.

Enflasyon çıkıyor, toplumsal olarak enflasyonla mücadele etmeliyiz deniyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de bu özelliği ile tam anlamıyla halkın kendi kendini yönettiği “mükemmel” bir sisteme dönüşmüş oluyor.

Acaba diyorum siz bizden yardım istemeyi bir kenara bırakıp, bize yardıma gelseniz daha iyi olmaz mı? Ya da aslında siz bize sorumluluk yıkmak yerine kendi sorunluluklarınıza odaklansanız daha iyi olmaz mı?

Ya da bu şekilde devam edecekseniz, işi layıkıyla yapacak birilerine mi devretseniz?

Oğuz Demir’in yazısı