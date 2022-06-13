Oğuz Demir: Hükümet son beş-altı yılda hep aynı taktiği izliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen Gelire Endeksli Senet uygulaması da aynı. Bu uygulama ile birlikte tasarruflara ödenen faiz minimum yüzde 23’e çıkmış olmayacak mı? Tasarruf sahiplerinin bu yatırım aracını tercih etmesi bankaları daha zor mevduat toplama riskiyle karşı karşıya getirmeyecek mi? Yani yine faizler yukarı gitmiş olmayacak mı?

Hükümet son beş-altı yılda hep aynı taktiği izliyor.

Ekonomideki genel gidişat bozuldukça, durumu görece iyi kalan kurumlar üzerinden sorunları çözmeye çalışıyor. Sorunlara ise doğru teşhis koyulmadığı için bir yandan atılan adımlar çözüm olmuyor diğer yandan görece durumu iyi olan kurumlar da zayıflatılmış oluyor.

Anlaşılan o ki son bir yılda karlılığı oldukça yüksek seyreden finans kesimi şu anda tutunacak tek dal olarak kalmış. Bütün uygulamalarda da fedakârlık bu sektörden bekleniyor.

Ancak mesele yine aynı noktada kilitleniyor.

Oğuz Demir’in yazısı