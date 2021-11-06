Oğuz Demir: Gidişat bizim gibi ülkelerin aleyhine

Son dönemde TL’nin değer kaybında Merkez Bankası’nın yanlış politikaları ve Türkiye’nin ekonomik ve siyasi risklerindeki artış belirleyici. Ancak bir nokta daha var ki bizi oldukça zor bir duruma sokuyor.

O da ABD Merkez Bankası’nın (FED) işaret fişeğini daha önce yaktığı ve bu Çarşamba günü de duyurduğu politika değişikliği. İlk etapta yumuşak bir geçiş mesajı verilse de gidişat bizim gibi ülkelerin aleyhine.

Tüm gelişmekte olan ülkeler için finansal bir sıkışıklık dönemine işaret eden bu değişime gördüğünüz üzere birçok ülke hazırlık yapmaya başladı bile.

Türkiye de kendi kendine kriz yaratmakta mahir bir ülke olarak muhtemelen bu süreçte en fazla sıkıntı yaşayacak ülkelerden biri olacak. Yani anlayacağınız hem pandemi riski hem de FED’in politika değişikliği önümüzdeki dönemde içeride yaşadığımız sorunların üzerine tuz-biber olma potansiyeli taşıyor.

Böyle bir dönemde yapılması gereken ise en azından dışarıdaki yangın sönene kadar içerde yangın çıkarmamak olmalıydı.

Biz ise tam tersini yapıyoruz.

Ne demiş atalarımız?

Eller gider Mersin’e biz gideriz tersine.

Oğuz Demir’in yazısı