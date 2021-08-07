Oğuz Demir: Erdoğan’ın sinyali verdiği yerler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın piyasada olumsuz algılanan mesajları arasında en çok öne çıkan kısmını aşağıda vereyim.

“Enflasyon noktasında da Ağustos’u geride bıraktığımızda düşüşü göreceğiz. Şu anda bulunduğumuzun çok çok altında olur. Bunu da özellikle buradan sinyalini belli bir yerlere vermiş oluyorum. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Artık biz düşük enflasyona inşallah geçeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCMB’yi faiz indirimine zorlayarak geçici bir ekonomik rahatlamanın peşinde olabilir. Bu geçici rahatlamayı da önümüzdeki yılın ilk yarısında bir erken seçim kararı ile lehine çevirmeyi amaçlıyor olabilir.

Benim kanaatim ekonomide yaşadığımız krizden çıkmak ve kalıcı bir düzelme sağlamak için mevcut gidişat ile 2023 Haziran’ından çok daha uzun bir vadeye ihtiyaç var! Dolayısıyla bu saatten sonra seçimin normal zamanının beklenmesi, AK Parti’nin durumu toparlamasından ziyade daha fazla oy kaybetmesine neden olacak gibi görünüyor.

Geçici bir ekonomik iyileşme yaratıp, üzerine bir seçime gitmek siyaseten daha az kayıp yaratabilecek bir strateji olabilir.

Dolayısıyla sinyali verdiği belli yerler, TÜİK ve TCMB kadar AK Parti teşkilatları da olabilir.

Oğuz Demir’in yazısı