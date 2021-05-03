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Yaramazlara biraz batar!

Oğuz Demir: Enflasyonun yüzde 20’ye doğru yükselmesi kaçınılmaz

Hal böyle olunca, TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun enflasyona göre faiz politikamızı gerektiği gibi sürdüreceğiz demesi de başka bir soru işareti yaratıyor! Benim hesaplarıma göre mayıs ve ardından haziran verileri ile yıllık enflasyonun %20’ye doğru yükselmesi maalesef kaçınılmaz!

Oğuz Demir’in yazısı

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