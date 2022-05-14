Oğuz Demir: Enflasyon yüzde 70 olmuş biz hala fırsatçı peşinde koşuyoruz

Nitekim yapılan hesaplamalar da bu yönde. Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Kara’nın yaptığı hesaplamalara göre yaşadığımız yıllık yüzde 70’lik enflasyonun yüzde 20’si dünyadaki gelişmelere bağlı olarak gerçekleşiyor, yüzde 50’lik kısmı ise bizim “hazırlıksız yakalanmamız” nedeniyle!

Hazır Bakan Bilgin de bunu söylemişken biz gidelim bir de aynı kabinenin bir diğer bakanı olan Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıklamasına bakalım. Ne diyor Nureddin Nebati?

“Enflasyon ile mücadele timlerimiz birçok sektöre ilişkin denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirmeye çalışan kimseye izin vermeyeceğiz.”

Enflasyon yüzde 70 olmuş biz hala fırsatçı peşinde koşuyoruz. İnsanın aklına tek soru geliyor!

Acaba Bakan Bilgin’in hazırlıksız yakalandık dediği eksik kalan hazırlıklar, Bakan Nebati’nin sürekli söylediği enflasyon denetim timleri miydi? Yoksa aslında mesele başka da Bakan Bilgin açık açık söyleyemedi mi?

Oğuz Demir’in yazısı