Oğuz Demir: Dört kişilik bir ailede yoksul olmamak için altı kişinin çalışması gerekecek

Dört kişilik bir ailede herkes çalışacak, bir kişi de ek iş yapacak ki o aile artık “yoksul” olmasın! Dört kişilik ailede beş kişilik efor ile ancak yoksulluktan kurtulmak artık kaderimiz haline geldi.

Asgari ücretin yıl sonuna kadar da artmayacağını, açlık ve yoksulluk sınırının da bu şekilde yükselmeye devam edeceğini düşünürsek, yıl sonuna geldiğimizde dört kişilik bir ailede yoksul olmamak için sanırım altı kişinin çalışması gerekecek.

Şaka gibi ama maalesef değil!

Elbette durum bu ama işgücü piyasasında bu kadar iş var mı orası da başka bir sorun.

10 milyon civarında asgari ücretlimiz var. Ancak onların yoksulluk sınırını aşması için iki yol çıkıyor önümüze. Ya asgari ücretliye çalışacak ek 3-4 milyon daha iş yaratacağız ki mevcut şartlarda imkansız.

Oğuz Demir’in yazısı