Oğuz Demir: Bu kaybı döviz satarak durdurmak mümkün mü?

İçinden geçtiğimiz günlerde herkes aynı soruyu soruyor:

TL’nin değer kaybı nereye kadar sürer? Bu değer kaybını nasıl durduracağız?

Merkez Bankası, Çarşamba günü yaptığı döviz satışı ile piyasa müdahalesinin ardından dün de aynı adımı attı. Üç gün önce 13,80’de müdahale ettiğinde ne oldu? Üzerinden iki gün geçmeden Dolar/TL yeniden 13,80’e dün öğlene doğru geri yükseldi. Döviz satışı ile birlikte 13,40’lar görülse de yine 13,70’lere birkaç saat içinde geri döndük.

Adına yeni ekonomi modeli dedikleri, ne olduğu belli olmayan politikaların TL’de değer kaybına neden olması kaçınılmaz. Bu kaybı döviz satarak durdurmak mümkün mü?

Son üç yılda Türkiye’de Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar dolarlık satış yapmasına rağmen döviz kurlarındaki artış engellenebildi mi?

Hayır!

Elbette yeri geldiğinde işler çok daha kötüye gidecekse, gerekli adımlar atılır.

Ancak bilmemiz gereken şey şudur. Döviz satarak kuru tutmak zaman kazanmaktır.

O arada doğru adımı atmaz, yanlışta ısrar ederseniz bu adım da bir işe yaramaz.

Oğuz Demir’in yazısı