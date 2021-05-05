Oğuz Demir: Adım atılmazsa ilaç-reçete değil ameliyatı konuşmak zorunda kalacağız!

Yani en azından üretim altyapısını güçlendireceğimiz, döviz açığımızı azaltabileceğimiz bir zamanı kazandıracak kadar bir süre için TL’nin değer kazanmasını sağlamak ve üretici üzerindeki maliyet baskısını azaltmak!

Daha önce de bu köşede ifade ettiğim gibi şu anda bunun tek yolu sert bir faiz artışı ve bu süre içerisinde faiz artışı nedeniyle zor durumda kalacak geniş kesimler (işçi, esnaf, çiftçi vs.) için detaylıca planlanmış kamu harcamaları ve desteklerini arttıracak politikalar izlemek!

Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aralık ayında söylediği ancak sonradan vazgeçtiği bir acı reçete gerektiğinin farkındayız cümlesi vardı.

Yukarıda bahsettiğim adımlar bir an evvel atılmazsa, ilaç, reçete değil maalesef acısı çok, nekahat süreci uzun bir ameliyatı konuşmak zorunda kalacağız!

Oğuz Demir’in yazısı