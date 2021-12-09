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Yaramazlara biraz batar!

Öğretmenlere PCR yerine ‘hızlı antijen’ kiti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere ‘PCR’ yerine ‘hızlı antijen’ kiti uygulaması için Sağlık Bakanlığı’nın onayının beklendiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Okullarda alınan tedbirlere öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testiyle taranmaları isteniyor.


Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanesi’nin açılışını yapan Bakan Özer, burada gazetecilere “Hızlı antijen kiti şu an Sağlık Bakanlığı’nda onay sürecinde. Onay sonrası öğretmenlerimize PCR yaptırmayacağız, ‘hızlı antijen kiti’ni kullanmayı planlıyoruz” dedi.

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