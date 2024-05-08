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Yaramazlara biraz batar!

Öğretmenler şiddete dur demek için eylemde

İstanbul Eyüp’te bir öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için Eğitim-Sen tüm öğretmenler ve eğitim emekçilerini eyleme çağırdı.

İbrahim Oktugan. Fotoğraf: TRT Haber

Alibeyköy, Beste sokaktaki özel lisede bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla ateş etmiş, ağır yaralanan Oktugan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.


Olayın ardından kaçan şüpheliyi polis yakalamıştı.

Sendika’nın sosyal medya hesabı X’teki açıklamasına göre öğretmenler şiddete dur demek için 8 Mayıs’ta siyah kurdele takacaklar ve işyerlerinde şiddet karşıtı bildiri okuyacaklar.

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