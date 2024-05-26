Öğretmenler MEB önünde: ‘Bakan yalan söyledi’

Öğretmenler, başta taban maaş olmak üzere tüm özlük hakları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması yaptı.

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çağrısıyla bakanlığın önüne gelen öğretmenler, eğitimi gelişmiş hiçbir ülkede özel sektör öğretmenlerinin olmadığı vurguladı.

Öğretmenlerin açıklaması şöyle:

“Özellikle bize söylenen bir yalanın karşısında dikilmek için toplandık. Sayın Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak açıkça yardımcıları da olmak üzere 100 binlerce özel öğretim kurumu çalışanına, öğretmene yalan söylemiştir. Kendisi taban maaş hakkının nisanda geleceğini, meclisten geçeceğini ve eylülde yeni eğitim öğretim süresince uygulanacağını ifade etmiştir. Yan haklar da olacak demiştir. Maliye Bakanlığı’nı işaret etmiştir. Fakat, katıldığı bir programda kendisinin yetki sahibi olmadığını, aynı zamanda bizlerin özel sektöre çalıştığını, bir basın emekçisine ‘sizde taban maaş var mı?’ diyerek absürt, cahilce bir sözle öğretmeni yok saymıştır. Patronları korumuştur.”

Meclis’e doğru yürüyüşte polis engeli

Öğretmenler MEB önündeki basın açıklamasının ardından Meclis’e yürümek istedi fakat polis müdahale etti. Çıkan arbedenin ardından polis barikatı kaldırıldı.

Meclis önüne yürüme isteğimize barikat kuruldu.#ÖğretmenlerMEBönünde pic.twitter.com/DqCjPB3b0u — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) May 26, 2024

Meclis parkına gelen öğretmenlerin burada eğitim nöbeti tutacakları belirtiliyor.