Öğretmenler 10 Mayıs’ta iş bırakacak

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Kemal Irmak, öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için 10 Mayıs’ta iş bırakacaklarını açıkladı.

İbrahim Oktugan. Fotoğraf: TRT Haber

Irmak, basın toplantısında okulların sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere tüm yetkililerin, hatta toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Eğitim kurumlarında şiddetle mücadele için eylem planı oluşturulması gerektiğini vurgulayan Irmak, “Okulda şiddet olaylarının son bulması için MEB’i acilen hareket geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz” dedi.

Eğitimcilere yönelik şiddet konusunda yarın TBMM’de siyasi partileri ziyaret edeceklerini ve basın toplantısını düzenleyeceklerini açıklayan Irmak, başta İbrahim Oktugan’ın ailesi olmak üzere tüm eğitimcilere başsağlığı diledi.