Öğrencisini kitapla döven öğretmene soruşturma

İstanbul’da lisede öğrencisini kitapla döven öğretmen hakkında Büyükçekmece başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Beylikdüzü Birlik Sanayi Meslek Lisesi’nde öğrenim gören bir öğrenci, ‘sınıfta gürültü yaptığı’ gerekçesiyle edebiyat öğretmeni tarafından kitapla dövüldü.
Cep telefonuyla kaydedilen o anlara ilişkin görüntülerde, öğrencinin olay esnasında “Hocam” diye bağırırken, edebiyat öğretmeni “Hocam dedikçe vuracağım” demesi dikkat çekti.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, öğrencinin yakınları da okula gelip öğretmeni dövdü.
İhbar sonrası olay yerine polis ve ambulans gelirken, öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan öğretmen hakkında Büyükçekmece başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.