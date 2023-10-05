Öğrencilerin barınma sorunlarının araştırılmasına AKP ve MHP engeli

İYİ Parti’nin öğrencilerin yurt ve barınma sorunlarıyla ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne alınmasına ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP oylarıyla Meclis genel kurulunda reddedildi.

ANKA’nın aktardığına göre İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz şöyle konuştu: “Öğrenciler ve aileleri yüksek kira ve özel öğrenci yurt fiyatları karşısında bu yıl da büyük bir çaresizlik yaşamaktadır. Bazı öğrenciler yüksek kira artışları karşısında büyükşehirlerde ev ve oda yerine yatak ve ranza kiralama yoluna gitmeye başlamışlardır. Bazı öğrencilerse paylaşımlı ev ve odalara yönelmiştir. Her iki yöntemde de öğrencilerin barınma konusunda ne kadar çaresiz bırakıldıkları ve okumak için ne denli fedakarlıklara katlanmak zorunda kaldıkları ortaya konmuştur.”

Öneri, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Dünkü genel kurulda CHP’nin, ekonomik sorunların halka verdiği zararların araştırılmasına ilişkin grup önerisi ve Yeşil Sol Parti’nin emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi önerisi yine AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.