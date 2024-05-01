Öfkenin kalp krizini nasıl tetiklediği tespit edildi

Araştırmacılar, kısa süreli öfke patlamalarının kalp krizini nasıl tetiklediğini ortaya çıkardı.

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Araştırmacılar, kısa süreli öfke patlamalarının kalp krizini nasıl tetiklediğini ortaya çıkardı.

AA’nın haberine göre araştırmacılar bireylerin olumsuz duygulara kapılmasının ardından damarlarının ne kadar iyi genişleyebildiğini, damarları kaplayan endotel hücrelerinin hasar görüp görmediğini ve kendilerini tamir edip edemediklerini inceledi.

Çalışma kapsamında kalp hastalıkları, ciddi ruh sağlığı sorunları veya diğer kronik hastalıkları olmayan 280 genç erişkin birey seçildi.

Kan basıncı ile kalp atış hızı ölçümlerinin yanı sıra endotel hücre sağlığını tespit edebilmek için laboratuvar ortamında testler yapıldı.

Testlerin ardından gruplara ayrılan bireylerden, 8 dakika boyunca öfke, kaygı ve üzüntü hissi uyandıran anılarını hatırlamaları ve bunları yüksek sesle paylaşmaları istendi.

Genişleme kabiliyetini düşürüyor

Öfke hissi uyandıran anıları hatırlamaları istenen kişilerin kan damarlarının genişleme kabiliyetinin azaldığı gözlemlendi.

Kan damarları genişleyerek vücudun oksijen veya besin eksikliği olan bölgelerine kan akışını artırır.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Daichi Shimbo, “Öfke, kan damarlarınız için kötüdür. Öfke duymak arterlerinizin işlevini bozar ve bu da kalp krizi riskiyle bağlantılıdır” dedi.

​​​​​​​Shimbo sözlerine şöyle devam etti:

“Bir kez sinirlenmenizin damar genişleme yeteneğinizi bozduğunu gördük. Peki ya hayatınız boyunca 10 bin kez sinirlenirseniz ne olur? Bu, kalıcı hasara yol açabilir.”

Çalışmanın detayları Amerikan Kalp Birliği (AHA) Dergisi’nde yayımlandı.