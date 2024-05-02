OECD Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisinin 2024’te büyüme tahminini yüzde 2,9’dan yüzde 3,4’e yükseltti.

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OECD şubatta Türkiye ekonomisinin 2024’te yüzde 2,9 büyüyeceğini tahmin etmişti. Bu tahminini güncelleyerek yüzde 3,4’e yükseltti.

Bloomberg HT‘nin haberine göre OECD, Türkiye’de 2024’te ortalama enflasyonun yüzde 55,5, 2025’te de yüzde 28,9 olacağını açıkladı. Çekirdek enflasyonunsa 2024 ve 2025’te ortalama yüzde 57,5 ve yüzde 28,7 olacağını öngördü.

Enflasyonun bu yılın başında zirve yaptığı belirtilen raporda, 2024 ve 2025 yıllarında yüksek kalmaya devam edeceği aktarıldı.

Raporda öne çıkanlar şöyle:

* Sıkılaşan finansal koşullara rağmen enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor Büyüme, güçlü özel tüketimin etkisiyle 2023’ün son çeyreğinde de güçlü kalmıştır.

* Net ihracatın GSYH’ye katkısı da kademeli olarak iyileşmektedir. Sıkılaşan finansal koşullara rağmen, kısa vadeli göstergeler 2024 yılı başında iç talepte güçlü bir büyümeye işaret etmektedir.

* Tüketim malları üretimi ve perakende satışlar yılın başında artmış ve inşaat sektöründeki faaliyet, 2023 deprem bölgesindeki yeniden inşa ve onarım nedeniyle dinamik kalmıştır. Ancak enflasyon inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam etmektedir.

* Yıllık tüketici fiyatları enflasyonu Mart ayında yüzde 68,5’e ulaşmış ve enflasyon beklentileri son aylarda azalmış olsa da yüzde 5’lik enflasyon hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam etmiştir.