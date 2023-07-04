ODTÜ personeli, servislerin kaldırılmasını protesto etti

ODTÜ personeli, semt servislerinin yaz aylarında kaldırılmasını protesto etti.

Fotoğraf: ANKA

ANKA’nın aktardığına göre üniversitenin personeli ve sendikalar, semt servislerinin yaz aylarında kaldırılmasını ODTÜ rektörlüğü önünde çadır kurarak protesto etti.

Basın açıklamasını okuyan Tez Koop İş Sendikası Ankara 2 nolu Şube Başkanı Mustafa Özgen şunları dedi: “12 Haziran 2023 tarihinde gönderilen bir maille öğrendiğimiz üzere 3 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında personel semt servisleri fiilen kaldırılmış oldu. Bunun üzerine sendikalarımızın temsilcileri ve ODTÜ yönetimi arasında bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerin tamamında yönetim tarafından bütçe sıkıntıları gerekçe gösterilerek bunun zorunlu bir gelişme olduğuna ikna olmamız istendi. Emekçilerin kazanılmış haklarını basitçe bir maliyet kalemi olarak gören bu anlayışı kınıyoruz.”

Eyleme Tez-Koop İş Sendikası, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Üniversite İdari Personel Sendikası, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, Eğitim Hak-Sen ve Memur-Sen katıldı.