ODTÜ öğrencileri ‘şenlik’ direnişinde

CİHAN TEKİN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri “Ne şenlikten ne de devrim sahnesinden vazgeçmeyeceğiz” mesajıyla direnişte.

Fotoğraf: X

ODTÜ öğrencileri, bahar şenliğinin Devrim Stadyumu’nda yapılması için rektörlük önünde 10 gündür kurdukları çadırlarda kalıyorlar.

METU Events’in sosyal medya hesabı X’teki paylaşımında rektörlüğün şenliği üç güne çıkardığı fakat hala Devrim Stadyumu’nda yapmamakta ısrarcı olduğu belirtildi.

Bugün üniversitenin A4 kapısında buluşan mezun ve öğrenciler rektörlük önüne yürüdüler. “Bu daha fragman, asıl şenlik devrimde” diyen ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu’nun üniversitenin tüm bileşenleri adına rektörlük önünde yaptığı açıklama şöyle:

“Şenliğimizde ‘Devrim Sahnemiz’in yasaklaması üzerine tüm okul bileşenleriyle birlikte Devrim’den vazgeçmiyoruz demek için buradayız. Atanmış rektörün yıllardır bizlere dayattığı baskı ve yasakların bir yenisine daha tahammülümüzün kalmadığını göstermek için rektörlük önünde bir nöbet süreci başlattık.

Bizlerle mail üzerinden bile iletişim kurmayan rektörlüğe bizi görmek zorundasınız demek için bugün nöbetimizin 10’uncu gününde burada hep birlikteyiz. Öncelikle burada 10 dakika dahi durmamızı soruşturma sebebi olarak gören rektörlüğe cevap olarak burada uyuduk, uyandık, yemek yedik, halaylar çektik. Bu kampüsün bizim yuvamız olduğunu, direnişimize istediğimiz her yerde devam edebileceğimizi gösterdik.”

Rektörlükten açıklama

ODTÜ rektörlüğü, öğrencilere ‘küresel sorunları, doğayı, evrensel değerleri göz ardı etmeyecek ve stadyum konserlerini içermeyecek bir kapsamda’ şenlik yapılacağını bildirdi. Rektörlüğün 18 Nisan’daki açıklaması şöyle:

* Bugün Uluslararası Gençlik Topluluğu ve Caz Topluluğu temsilcisi öğrencilerimizle sabah saatlerinde yapılan görüşmede aşağıdaki duyuruda belirtilen koşullar güncellenerek, Bahar Şenliği’nin 15, 16, 17 Mayıs tarihlerinde üç gün olarak yapılabileceği ve bu koşullarda destekleneceği tekrar ifade edilmiştir.

* Yapılan tüm görüşmelerde uzlaşılamayan esas başlığın; Stadyum’da büyük sahne kurularak yüksek katılımlı konser(ler) talebi olduğu anlaşılmıştır. Halihazırda desteklemeye hazır olduğumuz çerçeveye ek olarak talep edilen büyük stadyum konser(ler)inin kampüse ve kampüs yaşamına getirdiği yük ve sorunlar geçmiş şenliklerden deneyimlenmiştir. Bu nedenle, 35. ODTÜ Bahar Şenliği’nin duyurulan çerçevede yapılması dilediğimizi bir kez daha bilgilerinize sunarız.

Rektörlüğün protesto gösterileriyle ilgili 11 Temmuz 2023’te alınan kararla rektörlük önünün protesto alanı dışında olduğu vurgulanan açıklamanın devamı şöyle:

“Dünyanın en başarılı üniversiteleri arasında yer alan, ülkemizin gururu olan ODTÜ’ye yönelik baskıcı tutuma sahip, üniversite işleyişimize dahil olmaya, süreçlerine müdahale etmeye, öğrencilerimizi etki altına almaya, Bahar Şenliği konusu altında farklı görüş ve olayların vurgusunu yapmaya, bu durumları kendi kimliğinin bir tanıtım aracı haline dönüştürmeye çalışan herkesi ve kurumları ODTÜ’ye zarar veren bu duruşları sebebiyle kınadığımızı belirtmek isteriz.”