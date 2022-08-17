Oder Nehri’nden 100 ton ölü balık çıkarıldı￼

Polonya’nın Oder Nehri’ndeki toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor.
AA’nın haberine göre, yetkililer balık ölümlerinin gizemini çözmek için yurt dışındaki laboratuvarlardan yardım istendiğini bildirdi.
Yaramazlara biraz batar!
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