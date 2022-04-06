Obama’dan Biden’a ‘başkan yardımcısı’ şakası

Eski ABD başkanı Barack Obama beş yıl sonra ilk kez konuşmak için gittiği Beyaz Saray’da ‘Başkan Yardımcısı Biden’ sözleriyle espri yaptı.

Former Pres. Obama trolls Pres. Biden during his first event back at the White House since 2017, jokingly calling him “Vice President Biden.”



“That was all set up. My president, Joe Biden." https://t.co/HoUfXETpM0 pic.twitter.com/BeyA56lRVy — ABC News (@ABC) April 5, 2022

Obama, 20 Ocak 2017’de görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez ‘Obamacare’ olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık sigortası reformunun imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle Beyaz Saray’a gitti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın konuğu olan ve birlikte öğle yemeği yiyen Obama, konuşmasında Biden’ın Obamacare’in bundan sonraki adımlarını takip edeceğini belirtti.

Salonu kahkahaya boğdu

Öte yandan Obama’nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden’a takılması da salondakileri güldürdü.

Obama’nın konuşmasının başında Biden’a “Sayın Başkan Yardımcısı Biden” diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, Obama da “Tabii ki bu şakaydı” diyerek sözlerine açıklık getirdi.

Biden ise konuşmasında Obama’ya “Bugün yemek yedik, oturma düzeni konusunda kafamız karıştı” esprisiyle karşılık verdi.