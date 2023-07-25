Obama çiftinin özel şefi ölü bulundu

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Martha’s Vineyard tatil beldesinde bir gölde cesedi bulunan kürek sörfçüsünün eski ABD başkanı Barack Obama’nın özel şefi olduğu bildirildi.

Tafari Campbell. Fotoğraf: YouTube/Beyaz Saray

45 yaşındaki Tafari Campbell, pazar gecesi Obama çiftine ait bir evin yakınında bulunan bir gölette kayboldu.

Reuters’ın haberine göre polis, pazar günü bir erkek kürek sörfçüsünün suya girdiği ve batmadan önce mücadele ettiğine dair bir telefon aldıktan sonra Campbell’ı aramaya başladığını söyledi. Campbell, bir daha su üstünde görülmedi.

Massachusetts Eyalet Polisi, Campbell’ın cesedinin pazartesi günü göletten çıkarıldığını söyledi.

Olay, yetkililer tarafından soruşturuluyor.

Obama çifti, Campbell’in Beyaz Saray’da aşçı yardımcısı olduğunu ve Obama’nın başkanlığı bırakmasının ardından aile için çalışmaya başladığını belirtti.