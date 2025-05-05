NYT: ABD, Ukrayna'ya ek hava savunma sistemi gönderiyor

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, ABD’nin Ukrayna’ya ek hava savunma sistemi göndereceğini yazdı.

Fotoğraf: AA

Gazetenin önceki ve mevcut ABD hükümetindeki dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre İsrail’de kullanılan bir Patriot hava savunma sistemi, bakımı yapılıp yenilendikten sonra Ukrayna’ya gönderilecek.

Yetkililer, Rusya’nın füze saldırılarına karşı kendisini savunması için ayrıca Almanya veya Yunanistan’daki diğer bir Patriot hava savunma sisteminin de Ukrayna’ya konuşlandırılmasının planlandığını belirtti.

Eski bir Beyaz Saray çalışanına göre kararda eski ABD yönetiminin Eylül 2024’te İsrail’deki bir hava savunma sisteminin Ukrayna’ya konuşlandırılması konusunda İsrail hükümetiyle anlaşması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşünün ne olduğu konusundaysa bilgi paylaşılmadı.

Rusya’nın 24 Nisan 2025’te Kiev’e düzenlediği füze saldırısında 13 sivil hayatını kaybetmiş, 90’a yakın kişi de yaralanmıştı.

Ukrayna’da sekiz adet Patriot hava savunma sistemi olduğu, bunların sadece altısının çalışır vaziyette olduğu belirtiliyor.

Patriot hava savunma sistemlerinin inşa maliyeti en az 1 milyar doları buluyor ve işletilmesi için yaklaşık 90 asker gerekiyor.

‘Ekonomik ortaklık’ anlaşması

ABD ve Ukrayna uzun müzakerelerin ardından 30 Nisan’da nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan ‘ekonomik ortaklık’ anlaşmasını imzalamıştı.

ABD anlaşmayla Ukrayna’nın teknoloji yarışında önemi kritik nadir toprak elementlerine erişecek.

Ukrayna içinse ‘ekonomisinin güçlendirilmesi’ ve ‘yeniden yapılandırılması’ amacıyla bir fon kurulacak.

Öte yandan Trump, anlaşmanın Ukrayna için bir ‘güvenlik garantisi’ olacağını da söylemişti.