Nvidia ile Foxconn şirketleri ‘yapay zeka fabrikaları’ kuracak

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia ile iPhone üreticisi, Çin merkezli uluslararası endüstriyel imalat şirketi Hon Hai/Foxconn Grubu’nun ‘yapay zeka fabrikaları’ kuracağı duyuruldu.

Fotoğraf: Arşiv

BBC’nin haberine göre, Nvidia CEO’su Jensen Huang ve Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu dün, Foxconn’un Tayvan’ın başkenti Taipei’deki yıllık teknoloji fuarında bir araya geldi.

Şirket temsilcileri, birlikte ‘yapay zeka fabrikaları’ kuracaklarını, bu fabrikaların uygulamaları geliştirmek için Nvidia’nın çiplerini kullanacak bir tür veri merkezi olacağını kaydetti.

Kurulan yeni merkezlerde otonom araçların eğitimi, robotik platformlar ve büyük dil modelleri çalışmalarının yer alacağı bildirildi.

Söz konusu karar, ABD Ticaret Bakanlığı’nın Çin’e gelişmiş yapay zeka çiplerinin satışına yönelik kuralları sıkılaştıracağını açıklamasının ardından duyuruldu.

ABD’nin aldığı kararla ülkedeki yapay zeka firmalarının tercih ettiği işlemci olan Nvidia H100’ün satışı yasaklanmıştı.