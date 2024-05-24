Nusret Manhattan’daki restoranını kapattı

Nusret Gökçe, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York eyaletindeki Nusr-Et Steakhouse’u kapattı.
Eater’ın haberine göre kapanan restoran Manhattan’da 9’uncu cadde yakınındaki 421 W. 15’inci sokaktaydı. Böylece işletmecinin New York’taki restoran sayısı bire düştü.
Nusret, geçen yıl da Salt Bea Burger’ı kapatmıştı. 99 dolara altın benekli milkshake ve 100 dolara altın kaplamalı burger satmasıyla ünlenmişti.
Salt Bea Burger ayrıca sadece ‘kadınlara özel’ pembe çörekler içinde ücretsiz, meze büyüklüğünde sebzeli ‘kadın burgeri’ çıkarması sonrası da topa tutulmuştu.
Restoranın müdürüyse amaçlarının cinsiyetçilik değil iltifat olduğunu savunmuştu.
Salt Bae Burger, ‘New York’un en kötü restoranı’ olarak tanımlanıyordu.