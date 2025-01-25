Nuri Kayış: Çağdaşlık, 'Bir şey olmaz abi', 'Hallederiz abi' demeyenlerle, görevinin gereğini tavizsiz yapanlarla yaşam alanı bulabilir

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Depremlerden iş kazalarına, sellerden yangınlara ülkenin başına hangi felaket geldiyse arkasında mutlaka “Bir şey olmaz abi”,“ İdare et abi”, “Hallederiz abi” anlayışı saklıdır.

79 kişiyi hayattan koparan Kartalkaya’daki otele defalarca yapılan denetimlerde müfettişler ile otel yetkilileri arasında muhtemelen şu konuşmalar geçmiştir:

-Yangın alarm sisteminiz neden çalışmıyor, yangın çıkarsa ne olacak?

-Şimdiye kadar bir şey olmadı abi… Merak etmeyin yine bir şey olmaz.

-Size ceza yazmak zorundayız…

-Bu sefer İdare et abi… Hallederiz abi…

-Su püskürten yangın söndürme sistemi de devre dışı kalmış…

-Yangın niye çıksın ki… Bir şey olmaz abi… Misafirlerin hepsi okumuş yazmış insanlar… Durup dururken yangın çıkaracak değiller ya…

-Bu ihmal de cezayı gerektiriyor…

-Bu sefer İdare et abi, hallederiz abi…

-Yangın merdivenleriniz yetersiz. Bunların içeride değil dış cephede kurulması gerekirdi. Ayrıca bir tehlike anında odasından çıkanların merdivenlere ulaşması çok zor…

-Dedim ya burada yangın filan çıkmaz abi… Bakın yıllardır güzel güzel işletip gidiyoruz…

-Olur mu öyle şey… Bir ceza da buradan yazacağız…

-Bu sefer idare et abi, hallederiz abi…

Ve sonuçta müfettişler yıllarca “Bir şey olmaz abi”, “idare et abi”, “Hallederiz abi” sözleriyle “idare” edilmişler. Ama akıl almaz ihmaller zinciri, müfettişlerin kamunun verdiği görevi hakkıyla yerine getirmeme aymazlığı, onların bağlı olduğu kurumların yöneticilerinin yetersizliği otelin bir noktasında aniden parlayan alevlerle 7’den 70’e 79 canı bu dünyadan alıp götürdü işte. Siyasetçi nutuklarında çağdaşlıktan söz ediliyor diye çağdaş olmaz Türkiye. Çağdaşlık, “Bir şey olmaz abi, “idare et abi” “Hallederiz abi” demeyenler ile kazara diyen olursa onları hiçbir şekilde dinlemeyip ve affetmeyip görevinin gereğini tavizsiz yapanlarla yaşam alanı bulabilir ancak.

Nuri Kayış’ın yazısı