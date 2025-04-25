Nuri Kayış: Anadolu'nun uygun yerlerine İstanbul'un riskli bölgelerini taşıyacak yeni kentler kurulmalı

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İstanbul 6.2 büyüklüğündeki depremi ucuz atlattı. Ama her an 7 ve daha büyük deprem olabileceğini ısrarla söylüyor ülkemizin en önde gelen deprem uzmanı Prof. Naci Görür. O halde vakit geçirmeden bir şeyler yapmalı.

Bana kalırsa çözüm İstanbul’u küçültmekten geçiyor. İstanbul’a göç kesinlikle durdurulmalıdır, bir… Anadolu’nun uygun yerlerine İstanbul’un riskli tüm bölgelerini taşıyacak yeni kentler kurulmalıdır, iki. İstanbul’daki sanayi tesislerinin bir bölümü ile çalışanları bu yeni kentlere taşınmalıdır, üç… İstanbul’dan ayrılıp doğup büyüdükleri kentlere geri dönmek isteyenlere tarım ve hayvancılık yapabilecekleri Hazine arazileri ilk beş yılı ödemesiz olmak üzere cazip fiyatlarla kiralanmalıdır, dört… Kaçak yollarla gelen yabancıların ülkelerine gönderilme çalışmaları İstanbul’u mesken tutmuş olanlara öncelik verilerek sürdürülmelidir, beş…

Türkiye’de her beş kişiden biri İstanbul’da yaşıyor. Ekonomik hayatımızda İstanbul’un payı yüzde yetmiş. Böylesine önemli bir kentin büyük bir depreme maruz kalıp ağır kayıplar vermesi beklenmemelidir. Büyük yaralar pansuman yaparak değil operasyon yaparak düzeltilebilir.

Nuri Kayış’ın yazısı