Nuri Kayış: 400 bin hükümlü ve tutuklu bulunan cezaevlerimiz tam 59 ülkenin nüfusundan daha kalabalık

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Ansiklopedilerden dünyadaki 206 ülkenin nüfuslarına baktım ve şu dehşet verici bilgiye ulaştım: Yaklaşık 400 bin hükümlü ve tutuklu bulunan cezaevlerimiz tam 59 ülkenin nüfusundan daha kalabalık. İşte nüfusları bizim cezaevlerimizden az olan ülkeler: İzlanda, Kuzey Kıbrıs, Lihtenştayn, Marshall Adaları, Monako, San Marino, Cebelitarık, Saint Martin…

Bu tuhaf tablo iktidarı da rahatsız ediyor olmalı ki şimdi infaz düzenlemesi adıyla yeni bir af çıkarmak istiyor. Böylece cezaevlerinden kimi hesaplamalara göre 55 bin, kimi hesaplamalara göre ise 100 bin kişi tahliye edilecek.

Cezaevleri aflarla boşalmaz, çıkanların yeni bir suç işleyip dönmesiyle kısa sürede yeniden dolar. 59 ülkenin nüfusundan daha kalabalık cezaevlerimiz olması istenmiyorsa yapılacak şeyler belli: Enflasyon düşürülmeli, okullarda mesleki eğitime ağırlık verilmeli, istihdam olanakları artırılmalı, genç nüfus tarıma yönlendirilmeli, kamu harcamalarında israf önlenmelidir.

Nuri Kayış’ın yazısı