Nuri Günay: Değişim kaçınılmazdır, ancak ertelenebilir

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İktidar, uzun zamandan beri hayatın doğal akışının aksi istikametine zorluyor her şeyi. Elindeki devlet gücüyle dikiliyor toplumsal itirazın karşısına. Hukukla, adaletle değil. Yıllar yılı sandıktan aldığını söylediği ‘rızayı’ attığı her adımın zemini olarak gösterdi. Artık sandıktan çıkacak sonucun ‘değişim’ demesi büyük olasılık. O yüzden sandığı pek ağzına almıyor.

Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasıyla ise ülkemiz yeni bir döneme girdi. Hedefleri belliydi iktidarın. ‘Sağlam bir yolsuzluk dosyasıyla’ diploması hukuksuz bir şekilde iptal edilen cumhurbaşkanı adayı siyasi olarak bitirilecekti. CHP, yukardan aşağıya bu operasyon karşısında paralize olacak, AKP karşıtı kitleler daha da moralsizleşecek, iktidarın değişmesine dair umutları iyice zayıflayacaktı. Plan başarısız oldu. AKP’ye oy vermiş kitlelerin büyük çoğunluğu dâhil, kimse ‘yolsuzluk, hırsızlık’ iddialarına inanmadı. Bülent Arınç ve Bahçeli’nin açıklamaları, İBB operasyonunun gerekçelerinin/bahanelerinin oldukça zayıf olduğunun kabulü olarak görülebilir.

Milyonlarca insan da iktidar da direniyor. Bir tarafta insanca yaşamak isteyen, seçme ve seçilme hakkına saygı bekleyen, demokrasi isteyenler; diğer tarafta ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak isteyenler. Değişim kaçınılmazdır. Ancak ertelenebilir. AKP’nin on yıldan fazla zamandır yaptığı budur. Bu gecikmede ana muhalefet partisi, toplumsal muhalefet ve solun dağınıklığının katkısı da çok olmuştur. Şimdi aynı zamanda bir ülkeyi, toplumu ayakta ve bir arada tutacak ilkelerin altını çizme ve “Nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz?” sorusunu en anlaşılır haliyle cevaplamak zorundayız. Yeniden bir halk olabilecek için…

Nuri Günay’ın yazısı